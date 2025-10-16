Sanità | L' Alto Savio non può pagare i tagli del governo sindaco non sia spettatore passivo

Cesenatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Documento congiunto diffuso dal Pd di Bagno di Romagna e dal gruppo consigliare ‘Insieme per Bagno di Romagna’ che sono all'opposizione sulla situazione dei servizi sanitari locali. Il monito al sindaco e alla giunta è di “non restare spettatori neutri”.“Prima di tutto una avvertenza a tutti i. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

