Sanità | L' Alto Savio non può pagare i tagli del governo sindaco non sia spettatore passivo
Documento congiunto diffuso dal Pd di Bagno di Romagna e dal gruppo consigliare ‘Insieme per Bagno di Romagna’ che sono all'opposizione sulla situazione dei servizi sanitari locali. Il monito al sindaco e alla giunta è di “non restare spettatori neutri”.“Prima di tutto una avvertenza a tutti i. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
