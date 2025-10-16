Sanità il monito | L' Alto Savio non può pagare i tagli del governo sindaco non sia spettatore passivo

Documento congiunto diffuso dal Pd di Bagno di Romagna e dal gruppo consigliare ‘Insieme per Bagno di Romagna’ che sono all'opposizione sulla situazione dei servizi sanitari locali. Il monito al sindaco e alla giunta è di “non restare spettatori neutri”.“Prima di tutto una avvertenza a tutti i. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Altre letture consigliate

SANITÀ, ASCOLTARE MONITO SINDACATI, SERVONO ALMENO 10 MILIARDI IN PIÙ Giorgia Meloni continua a inanellare disastri sul fronte della sanità pubblica: medici, infermieri e tutto il personale sanitario sono allo stremo e chiedono a gran voce interve - facebook.com Vai su Facebook

«La morte di Maddalena Carta sia un monito per tutti, migliorare la governance sanitaria» - X Vai su X

Alto Savio terra di lunga vita. Sette i centenari residenti - Con l’inizio del nuovo anno, questa la fotografia del "secolo", o meglio delle nonnine e dei nonnini secolari. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Alto Savio ghiacciato: lo spettacolo suggestivo - E infatti hanno lasciato di ghiaccio anche parte dell’Alto Savio, che ieri mattina si è svegliato, come davano i siti meteo, ... ilrestodelcarlino.it scrive