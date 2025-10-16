Sanità Iachino Salute | Territorio performante aiuta presa in carico paziente cronico

(Adnkronos) – "Il Pnrr è un grande piano investimento: la missione 6 riguarda la sanità e punta molto sullo sviluppo del territorio. Avere un territorio più performante, indubbiamente, aiuta nella presa in carico del paziente con cronicità". Lo ha detto all’Adnkronos Achille Iachino, direttore generale Unità di Missione per l'attuazione degli interventi del Pnrr, Ministero . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com