(Adnkronos) – I Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) si confermano una grave emergenza sociale e sanitaria, con impatti sempre più evidenti sulle nuove generazioni e sul tessuto demografico del Paese. La Dott.ssa Donatella Possemato, Fondatrice dell’Osservatorio Vita e Natalità, è intervenuta oggi sulla questione, sottolineando la necessità di un’azione strutturale a livello nazionale che si . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sanità digitale: il modello Lazio contro l’emergenza disturbi alimentari