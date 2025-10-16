Sanità digitale | il modello Lazio contro l’emergenza disturbi alimentari

Ildifforme.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – I Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) si confermano una grave emergenza sociale e sanitaria, con impatti sempre più evidenti sulle nuove generazioni e sul tessuto demografico del Paese. La Dott.ssa Donatella Possemato, Fondatrice dell’Osservatorio Vita e Natalità, è intervenuta oggi sulla questione, sottolineando la necessità di un’azione strutturale a livello nazionale che si . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

sanit224 digitale il modello lazio contro l8217emergenza disturbi alimentari

© Ildifforme.it - Sanità digitale: il modello Lazio contro l’emergenza disturbi alimentari

News recenti che potrebbero piacerti

sanit224 digitale modello lazioSanità digitale: il modello Lazio contro l’emergenza disturbi alimentari - Strategie integrate e fabbisogno regionale per la cura dei DCA: l'innovazione del Lazio come esempio nazionale contro la crisi sanitaria e di natalità ... Come scrive adnkronos.com

sanit224 digitale modello lazioFacilitazione digitale, chiave anti-divari sociali: il modello Lazio - Come i centri di facilitazione digitale possono trasformare l'esclusione in cittadinanza. Scrive agendadigitale.eu

Oltre 9 milioni di euro per la Facilitazione Digitale: 209 i centri nel Lazio - La Regione Lazio ha stanziato oltre nove milioni di euro per l’apertura di 209 centri di Facilitazione digitale in tutto il territorio laziale che svolgeranno attività di supporto individuale ai ... Secondo romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Sanit224 Digitale Modello Lazio