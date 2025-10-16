Sanità cosa c'è nella legge di bilancio tra assunzioni di nuovi medici e potenziamento screening

Nella manovra 2026, che vale in tutto circa 18,6 miliardi, una parte di risorse è dedicata al potenziamento del Sistema sanitario nazionale: ci sono 2,4 miliardi di euro per il 2026 da destinare al comparto Sanità, per nuove assunzioni di medici e infermieri e per investire in prevenzione. 🔗 Leggi su Fanpage.it