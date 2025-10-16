Sanità cosa c'è nella legge di bilancio tra assunzioni di nuovi medici e potenziamento screening
Nella manovra 2026, che vale in tutto circa 18,6 miliardi, una parte di risorse è dedicata al potenziamento del Sistema sanitario nazionale: ci sono 2,4 miliardi di euro per il 2026 da destinare al comparto Sanità, per nuove assunzioni di medici e infermieri e per investire in prevenzione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondisci con queste news
Manovra, il testo arriva in Cdm. Ecco su cosa si concentrano gli interventi in sanità Il Fondo sanitario nazionale crescerà di 6 miliardi, di cui 2,3 aggiuntivi. Previsti fondi per assunzioni, indennità, prevenzione e assistenza territoriale. Schillaci: Priorità al capitale - facebook.com Vai su Facebook
Cosa sai sulle malattie #respiratorie stagionali? L’Istituto Superiore di #Sanità ti invita a compilare un breve #questionario per raccogliere dubbi, conoscenze e percezioni sulle #malattie più comuni in #inverno. https://tinyurl.com/5bdwa4xk - X Vai su X