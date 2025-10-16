Sanità Corazza Apfiaco | Rivedere Piano nazionale cronicità così è troppo selettivo
(Adnkronos) – "Il Piano nazionale della cronicità è stato riproposto, ma continua a mostrare gli stessi errori fatti nel 2016. C’è una cabina di regia che deve stabilire quali sono le malattie che possono entrare nel Piano e il risultato è quello di una medicina tristemente selettiva. Un modo ingiusto e improprio di trattare i . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Scopri altri approfondimenti
Sanità, De Palma (Nursing Up): “Incredibile ma vero, la Regione Lombardia ora cerca infermieri in Uzbekistan” - facebook.com Vai su Facebook
Sanità, Corazza (Apfiaco): "Rivedere Piano nazionale cronicità, così è troppo selettivo" - 'La psoriasi in Italia colpisce 2 mln di persone ma non rientra nel Pnc - Lo riporta adnkronos.com