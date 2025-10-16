Sanità Corazza Apfiaco | Rivedere Piano nazionale cronicità così è troppo selettivo

Periodicodaily.com | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "Il Piano nazionale della cronicità è stato riproposto, ma continua a mostrare gli stessi errori fatti nel 2016. C’è una cabina di regia che deve stabilire quali sono le malattie che possono entrare nel Piano e il risultato è quello di una medicina tristemente selettiva. Un modo ingiusto e improprio di trattare i . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

sanit224 corazza apfiaco rivedereSanità, Corazza (Apfiaco): "Rivedere Piano nazionale cronicità, così è troppo selettivo" - 'La psoriasi in Italia colpisce 2 mln di persone ma non rientra nel Pnc - Lo riporta adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Sanit224 Corazza Apfiaco Rivedere