Sanità Corazza Apfiaco | Rivedere Piano nazionale cronicità così è troppo selettivo

(Adnkronos) – "Il Piano nazionale della cronicità è stato riproposto, ma continua a mostrare gli stessi errori fatti nel 2016. C’è una cabina di regia che deve stabilire quali sono le malattie che possono entrare nel Piano e il risultato è quello di una medicina tristemente selettiva. Un modo ingiusto e improprio di trattare i . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com