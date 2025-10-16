Sanità Colavita Molise | Ancora evidente gap Nord-Sud ma la situazione migliora

(Adnkronos) – "Sul ruolo delle Asl e la differenza tra le Regioni vi è sicuramente una forte variabilità sia organizzativa che in termini di capacità di mettere a terra le risorse del Fondo sanitario nazionale e altre risorse che annualmente arrivano alle Regioni e alle Aziende sanitarie. La differenziazione è evidente tra una maggiore capacità . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

