San Siro Sala svela | Bisogna arrivare per il campionato 2031 32 per poter ospitare a fine campionato gli europei a Milano

Calcionews24.com | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

San Siro, la deadline del sindaco Sala: «Bisogna arrivare per il campionato 203132 per poter ospitare a fine campionato gli europei a Milano» l progetto del nuovo stadio di Milano entra in una fase decisiva, con una scadenza precisa e ambiziosa. In occasione di un evento pubblico, il sindaco Giuseppe Sala ha fatto il punto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

