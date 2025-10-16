San Siro Sala svela | Bisogna arrivare per il campionato 2031 32 per poter ospitare a fine campionato gli europei a Milano

San Siro, la deadline del sindaco Sala: «Bisogna arrivare per il campionato 203132 per poter ospitare a fine campionato gli europei a Milano» l progetto del nuovo stadio di Milano entra in una fase decisiva, con una scadenza precisa e ambiziosa. In occasione di un evento pubblico, il sindaco Giuseppe Sala ha fatto il punto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - San Siro, Sala svela: «Bisogna arrivare per il campionato 2031/32 per poter ospitare a fine campionato gli europei a Milano»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Caso San Siro, monumento all’insipienza di Sala - Il pasticcio della sinistra sullo stadio milanese, gli errori del centrodestra, la mancanza di un piano per la città "La preghiera del mattino", la rassegna dal web di Lodovico Festa - facebook.com Vai su Facebook

Il sacco di Milano. Dallo scranno di Sala, cosa non vedrete della maratona per abbattere San Siro. Gli appunti lasciati sul tavolo da Sala, il retroscena della spallata fuori dall’aula. L’episodio completo. Riconoscete il reperto storico in copertina? - X Vai su X

San Siro, il sindaco Sala ha incontrato Norman Foster e David Manica che progetteranno il nuovo stadio - A Palazzo Marino l'incontro del primo cittadino con una delegazione di Inter e Milan, i rappresentanti delle proprietà Oaktree e Redbird, e Lord Norman Foster e David Manica a cui è stato affidato il ... milanotoday.it scrive

Milan e Inter, svelati i primi indizi su come sarà il futuro e nuovo San Siro - Lord Norman Foster ha svelato le prime indiscrezioni sul progetto per il nuovo San Siro. Da msn.com

Lo stadio di San Siro sarà venduto a Inter e Milan: il sì del consiglio comunale - Prima delle 4 di notte il voto definitivo della delibera di vendita, dopo una "tagliola" che ha cancellato molti emendamenti tra cui alcuni di consiglieri di maggioranza. Come scrive milanotoday.it