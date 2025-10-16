San Siro monta la curiosità dei tifosi sul nuovo stadio milanese

Che San Siro (Meazza) sia ormai stato acquistato dalle due società di calcio milanesi insieme ai terreni adiacenti è un fatto assodato. Tuttavia dall'istante immediatamente successivo alla vendita da parte del Comune di Milano, i tifosi si stanno domandando come sarà il nuovo impianto meneghino. Oltretutto i tempi di costruzione dovranno essere rapidi: Euro 2032 non è lontano. Della questione parla il sito internet di Sportmediaset. Di seguito quanto riporta. San Siro, primo step il rogito. Scrive Sportmediaset: "Dopo aver affidato il progetto a Foster e Manica, Inter e Milan hanno una data cerchiata in rosso sul calendario: il 10 novembre.

