San Siro monta la curiosità dei tifosi sul nuovo stadio milanese

Gbt-magazine.com | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Che San Siro (Meazza) sia ormai stato acquistato dalle due società di calcio milanesi insieme ai terreni adiacenti è un fatto assodato. Tuttavia dall’istante immediatamente successivo alla vendita da parte del Comune di Milano, i tifosi si stanno domandando come sarà il nuovo impianto meneghino. Oltretutto i tempi di costruzione dovranno essere rapidi: Euro 2032 non è lontano. Della questione parla il sito internet di Sportmediaset. Di seguito quanto riporta. San Siro, primo step il rogito. Scrive Sportmediaset: “Dopo aver affidato il progetto a  Foster  e  Manica, Inter e Milan hanno una data cerchiata in rosso sul calendario: il  10 novembre. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - San Siro, monta la curiosità dei tifosi sul nuovo stadio milanese

