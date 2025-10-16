San Siro Inter Sala annuncia | Ecco cosa ci siamo detti con Foster e Manica vogliamo il nuovo stadio per quella data!

Le parole del sindaco. Il percorso per il nuovo stadio di Milano ha ora una deadline chiara e ambiziosa. A margine di un evento pubblico, il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha fatto il punto dopo il recente incontro con i celebri architetti Lord Norman Foster e David Manica, a cui è stato affidato il progetto. Il primo cittadino ha spiegato che durante il vertice è emersa la comune intenzione di procedere in modo rapido, cooperativo ed efficiente, sottolineando la grande esperienza e la reputazione internazionale dei due studi di architettura.

La vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan è diventata un caso politico. Dalle tensioni in consiglio comunale alle accuse incrociate tra alleati, la vicenda ha diviso la politica milanese, e non solo. - facebook.com Vai su Facebook

Vendita San Siro a Milan e Inter, non c'è ancora la data del rogito: si punta a chiudere la cessione entro fine ottobre - X Vai su X

San Siro, il sindaco Sala ha incontrato Norman Foster e David Manica che progetteranno il nuovo stadio - A Palazzo Marino l'incontro del primo cittadino con una delegazione di Inter e Milan, i rappresentanti delle proprietà Oaktree e Redbird, e Lord Norman Foster e David Manica a cui è stato affidato il ... Riporta milanotoday.it

Inter e Milan le parole dell'architetto Foster sul nuovo stadio: "San Siro è un'icona, la storia va mantenuta. Il progetto vi lascerà a bocca aperta" - Intervenuto a margine di evento a Milano alla Triennale, Lord Norman Foster ha parlato esplicitamente dell'attuale San Siro e di c ome ha in mente il nuovo stadio che dovrà sorgere accanto al Meazza e ... calciomercato.com scrive

San Siro scuote Pd e FI. La Russa: 'Errore aiutare Sala' - Il via libera alla vendita dello stadio di San Siro e delle aree circostanti a Inter e Milan non è un passaggio politico indolore e scuote il centrosinistra con la maggioranza a trazione Pd e, a sorpr ... Segnala ansa.it