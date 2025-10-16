San Petronio e Santo Stefano pioggia di fondi
Pioggia di fondi per Bologna e le sue chiese. Come anticipato dal Carlino, vengono confermati i 600mila euro da risorse Pnrr per San Petronio e i due milioni di euro per Santo Stefano tra risorse Pnrr (grazie alla rimodulazione dei fondi del Piano europeo di ripresa e resilienza destinati a torri, campanili e chiese) e ministeriali. Facendo un conto complessivo, però, considerando anche i fondi per la ricostruzione post-sisma 2012, superano i 5 milioni di euro i soldi stanziati per gli interventi di restauro e miglioramento sismico della Basilica di San Petronio e del complesso di Santo Stefano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
News recenti che potrebbero piacerti
Le reliquie di San Petronio si trovavano nella chiesa del Santo Sepolcro a Bologna, ma il corpo venne trasferito nel 2000 nella Basilica di San Petronio, dove già era conservata la testa del santo. - facebook.com Vai su Facebook
Garisenda, Borgonzoni attacca il Comune: "Ha i soldi da due anni ma non li spende" - Superano i 5 milioni i fondi complessivamente stanziati per gli interventi di restauro e miglioramento sismico della Basilica di San Petronio e del complesso di Santo Stefano a Bologna, tra Pnrr e fon ... Riporta rainews.it
Chiedi chi era San Petronio, storia e leggenda del santo patrono di Bologna - Bologna, 3 ottobre 2023 – Il 4 ottobre del 1141 i monaci benedettini che abitavano nella Basilica di Santo Stefano ritrovarono all’interno delle Sette Chiese la tomba di San Petronio. Scrive ilrestodelcarlino.it
Inaugura l’Anno Santo. Messa in San Petronio, poi la processione - Come disposto da Papa Francesco nella bolla di indizione del Giubileo 2025, ogni diocesi è chiamata a dare il via ... ilrestodelcarlino.it scrive