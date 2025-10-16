san petronio e santo stefano pioggia di fondi

Pioggia di fondi per Bologna e le sue chiese. Come anticipato dal Carlino, vengono confermati i 600mila euro da risorse Pnrr per San Petronio e i due milioni di euro per Santo Stefano tra risorse Pnrr (grazie alla rimodulazione dei fondi del Piano europeo di ripresa e resilienza destinati a torri, campanili e chiese) e ministeriali. Facendo un conto complessivo, però, considerando anche i fondi per la ricostruzione post-sisma 2012, superano i 5 milioni di euro i soldi stanziati per gli interventi di restauro e miglioramento sismico della Basilica di San Petronio e del complesso di Santo Stefano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

