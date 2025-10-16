San Marco Evangelista | marito scopre la moglie con l’amante e gli distrugge l’auto

Nel tardo pomeriggio di ieri una violenta lite a sfondo passionale ha turbato la quiete di San Marco Evangelista, nei pressi del cimitero comunale. Un uomo di San Nicola la Strada avrebbe scoperto la presunta relazione extraconiugale della moglie e, accecato dalla rabbia, avrebbe deciso di affrontare l’amante della donna. A riportare la notizia è . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - San Marco Evangelista: marito scopre la moglie con l’amante e gli distrugge l’auto

