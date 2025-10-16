San Lorenzo lo storico club argentino da cui il Napoli prese Lavezzi rischia il fallimento

Il San Lorenzo, storico club argentino da cui il Napoli acquistò Ezequiel Lavezzi e che in passato ha lanciato talenti come Ivan Cordoba, Pablo Zabaleta e José Luis Chilavert, è sull’orlo del fallimento. Il San Lorenzo sull’orlo del fallimento: la vicenda. Il club ha tempo fino al 19 ottobre per saldare un debito di 4,4 milioni di euro, senza alcun ricorso legale, come riportato dalla rete TyC Sports. Il debito risale al 2020, quando il San Lorenzo vendette l’attaccante Adolfo Gaich al CSKA Mosca e ricorse a un prestito per anticipare il valore del trasferimento. Tuttavia, il CSKA pagò direttamente il club, senza coprire il prestito al fondo svizzero AIS Investment Fund, che aveva finanziato l’anticipo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - San Lorenzo, lo storico club argentino da cui il Napoli prese Lavezzi, rischia il fallimento

