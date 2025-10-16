San Gregorio di Catania | furto d’auto risolto in pochi minuti grazie ai Carabinieri

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione lampo dei militari di Gravina di Catania. Un intervento rapido ed efficace ha permesso ai Carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania di recuperare un’automobile rubata a San Gregorio di Catania e di restituirla alla proprietaria poco dopo la segnalazione del furto. L’episodio si è verificato in piazza Ettore Majorana, dove una donna, accortasi della scomparsa della propria utilitaria – contenente anche documenti personali e oggetti di valore – ha contattato immediatamente il 112 NUE per chiedere aiuto. La tempestività dell’operatore della Centrale Operativa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

