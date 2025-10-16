San Gregorio di Catania | furto d’auto risolto in pochi minuti grazie ai Carabinieri
ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione lampo dei militari di Gravina di Catania. Un intervento rapido ed efficace ha permesso ai Carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania di recuperare un’automobile rubata a San Gregorio di Catania e di restituirla alla proprietaria poco dopo la segnalazione del furto. L’episodio si è verificato in piazza Ettore Majorana, dove una donna, accortasi della scomparsa della propria utilitaria – contenente anche documenti personali e oggetti di valore – ha contattato immediatamente il 112 NUE per chiedere aiuto. La tempestività dell’operatore della Centrale Operativa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Antico Corteo della Rosa.. per una festa Rinascimentale 25 ottobre 2025 Piazza Marconi ore 15,30 #SanGregoriodiCatania #Catania #eventisicilia25 #visitsicilyinfo - facebook.com Vai su Facebook
San Gregorio di Catania e Valverde, controlli nel territorio: scattano le sanzioni amministrative per violazioni stradali http://dlvr.it/TNd5B1 - X Vai su X
San Gregorio, espositori flagellati dai furti. Ma il Comune: "Rafforzata la sicurezza" - Segnalazioni di furti e vandalismi all'Antica Fiera di San Gregorio a Morciano hanno causato preoccupazioni. Da ilrestodelcarlino.it
San Gregorio Magno, furto di rame per oltre 250mila euro: ladri in azione nella zona industriale - Un furto di rame per oltre 250mila euro in un'azienda situata nell'area industriale di San Gregorio Magno. Riporta ilmattino.it
Furto nella notte: a San Gregorio Armeno spariscono i tombini - Un furto d'altri tempi, di quelli che ricordano i film del neorealismo, alla "Ladri di biciclette". Lo riporta rainews.it