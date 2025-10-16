San Giovanni resta ancora a secco Conegliano è di un altro pianeta
San giovanni 0 conegliano 3 OMAG MT SAN GIOVANNI: Ortolani 5, Bracchi 5, Nicolini, Brancher, Cecchetto (libero), Piovesan 2, Straube 2, Parini, Meliffi (libero), Kochurina 5, Tellone (libero), Panetoni (libero), Caruso 6, Nardo 5. All. Bellano IMOCO CONEGLIANO: Guimaraes, Zhu 14, Scognamillo (libero), Ewert 1, Lubian, De Gennaro (libero), Haak 16, Munarini, Wolosz 2, Adigwe 1, Daalderop 11, Chirichella 6, Fahr 8, Sillah 3. All. Santarelli Arbitri: Saltalippi e Verrascina Parziali: 12-25; 19-25; 16-25 Un palaCervia sold-out ha fatto da teatro alla sfida più attesa, quella tra la neopromossa Omag Mt San Giovanni e la corazzata Conegliano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
