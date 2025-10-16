san giovanni punta sul verde urbano nuove piante per il centro storico

di Massimo Bagiardi SAN GIOVANNI Prosegue con un nuovo importante passo la riqualificazione del centro storico di San Giovanni, che nei prossimi mesi vedrà l’avvio di interventi dedicati alla sistemazione e alla valorizzazione del verde urbano. L’iniziativa rientra nel più ampio progetto "Centro storico fruibile e sicuro", col principale obiettivo di migliorare la vivibilità e l’aspetto estetico delle aree pubbliche cittadine, rendendole più accessibili, ordinate e sostenibili per i residenti e tutti coloro che avranno modo di visitare la città natale di Masaccio. Un progetto che tocca punti molto importanti e che è stato finanziato dalla Regione Toscana nell’ambito del programma per la valorizzazione dei luoghi del commercio e la rigenerazione urbana, con un contributo complessivo di poco superiore superiore ai 164 mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

