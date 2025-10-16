San Gerardo Maiella | il Santo del 16 ottobre e il suo culto nel mondo

Quotidiano.net | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

San Gerardo Maiella è una figura venerata nella Chiesa Cattolica, noto per la sua vita dedicata alla carità e ai miracoli. Nato il 6 aprile 1726 a Muro Lucano, in Italia, Gerardo è ricordato come il patrono delle madri, dei bambini e delle persone in difficoltà. Chi era San Gerardo Maiella. San Gerardo Maiella nacque in una famiglia umile e fin da giovane mostrò una profonda devozione religiosa. Dopo aver tentato di entrare in diversi ordini religiosi, finalmente venne accettato dai Redentoristi, un ordine fondato da Sant'Alfonso Maria de' Liguori. Nonostante non fosse mai stato ordinato sacerdote, Gerardo si distinse per il suo fervore spirituale e la sua capacità di compiere miracoli, che includevano guarigioni inspiegabili e profezie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

san gerardo maiella il santo del 16 ottobre e il suo culto nel mondo

© Quotidiano.net - San Gerardo Maiella: il Santo del 16 ottobre e il suo culto nel mondo

Argomenti simili trattati di recente

san gerardo maiella santoSan Gerardo Maiella: il Santo del 16 ottobre e il suo culto nel mondo - San Gerardo Maiella è una figura venerata nella Chiesa Cattolica, noto per la sua vita dedicata alla carità e ai miracoli. Riporta quotidiano.net

san gerardo maiella santoL’Unità pastorale San Filippo Neri di Benevento celebra San Gerardo Maiella - La comunità dell’Unità pastorale San Filippo Neri di Benevento, con il parroco don Marco Capaldo e il vicario don Nicola Dellapietra, festeggia San Gerardo Maiella. ntr24.tv scrive

San Gerardo Maiella: la devozione che unisce la Costa d'Amalfi - Mercoledì 16 ottobre 2024, la Costiera Amalfitana celebra la memoria liturgica di San Gerardo Maiella, santo venerato da generazioni per il suo esempio di umiltà e dedizione. Da ilvescovado.it

Cerca Video su questo argomento: San Gerardo Maiella Santo