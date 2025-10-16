San Gerardo Maiella | il Santo del 16 ottobre e il suo culto nel mondo

San Gerardo Maiella è una figura venerata nella Chiesa Cattolica, noto per la sua vita dedicata alla carità e ai miracoli. Nato il 6 aprile 1726 a Muro Lucano, in Italia, Gerardo è ricordato come il patrono delle madri, dei bambini e delle persone in difficoltà. Chi era San Gerardo Maiella. San Gerardo Maiella nacque in una famiglia umile e fin da giovane mostrò una profonda devozione religiosa. Dopo aver tentato di entrare in diversi ordini religiosi, finalmente venne accettato dai Redentoristi, un ordine fondato da Sant'Alfonso Maria de' Liguori. Nonostante non fosse mai stato ordinato sacerdote, Gerardo si distinse per il suo fervore spirituale e la sua capacità di compiere miracoli, che includevano guarigioni inspiegabili e profezie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

