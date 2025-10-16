San Donato il caso mail diffamatorie che fa traballare la maggioranza
Tutto è partito da una vicenda giudiziaria che coinvolge il compagno della presidente del quartiere San Donato, Adriana Locascio, finito sotto accusa per presunte mail anonime che tirerebbero in ballo anche figure di Coalizione Civica, riferisce la Dire. "Trovo inaccettabile che la fiducia. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
ArezzoTv. . Caso di tubercolosi, sta bene il bambino positivo. Ricoverati al San Donato anche i cinque fratelli - facebook.com Vai su Facebook
Caso Onorato: Lo Re e Donato, “tesi su fascetta refrattaria alle impronte priva di fondamento” Palermo, 19 sett - “Le ipotesi giornalistiche secondo cui l’assenza di impronte digitali sulla fascetta stretta al collo di Angelo Onorato sarebbe dovuta a caratteristiche t - X Vai su X
San Donato, il caso mail diffamatorie che fa traballare la maggioranza - Crisi politica al quartiere San Donato: maggioranza fragile e richieste di dimissioni per la presidente Adriana Locascio. Segnala bolognatoday.it
Bologna, le email diffamatorie tra alleati del centrosinistra: al quartiere San Donato-San Vitale si rompe l'alleanza Pd e Coalizione Civica - Lo strappo di Coalizione Civica: «Il già precario clima di fiducia è stato compromesso» ... corrieredibologna.corriere.it scrive
Comitato San Donato, il caso in consiglio: "La politica non si nasconda più" - La risposta all’aut aut del comitato di San Donato non tarda ad arrivare, e la linea di pensiero è la stessa: il Comune deve agire ora. Riporta lanazione.it