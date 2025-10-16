Samsung porta la One UI 8 su altri sette dispositivi della gamma Galaxy

Aggiornamenti per Samsung Galaxy A55 5G, A06 5G, F17 5G, F56, F54, F34 e Galaxy Tab S10 Lite: tutti stanno ricevendo One UI 8 e Android 16! L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

