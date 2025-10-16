Samsung lancia nuovi accessori per la ricarica magnetica | segnali per Galaxy S26?

Samsung lancia due nuovi caricabatterie con ricarica wireless magnetica Qi2: sono compatibili con la serie Galaxy S25 e coi pieghevoli.

