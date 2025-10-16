Samsung Galaxy S25 Edge non vende abbastanza sarà un addio?

Samsung Galaxy S25 Edge non è riuscito a vendere quanto sperato dal colosso coreano e pare che non avrà un successore L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

