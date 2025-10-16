Samsung Galaxy S25 Edge non vende abbastanza sarà un addio?

Samsung Galaxy S25 Edge non è riuscito a vendere quanto sperato dal colosso coreano e pare che non avrà un successore L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Samsung Galaxy S25 Edge non vende abbastanza, sarà un addio?

Scopri altri approfondimenti

Scopri il nuovo Samsung Galaxy S25 FE con Galaxy AI. Fino al 16 ottobre 2025 Raddoppia la memoria! In più per te 100€ di voucher sconto! #Samsung #GalaxyS25FE #GalaxyAI #Trony - facebook.com Vai su Facebook

Under 30K phones at BBD/GIF sale - Samsung Galaxy S24 FE : ?29,999 - OnePlus Nord 5 : ?28,499 - POCO F7 : ?28,999 - Samsung Galaxy A36 : ?28,499 - Vivo T4 Pro : ?25,499 - Realme 14 Pro+ : ?25,999 - Xiaomi 14 Civi : ?26,499 - iQOO Neo 10 : ?29, - X Vai su X

Samsung Galaxy S25 Edge non vende abbastanza, sarà un addio? - Samsung Galaxy S25 Edge non è riuscito a vendere quanto sperato dal colosso coreano e pare che non avrà un successore ... Da tuttoandroid.net

Galaxy S25 Edge: il prezzo cala ancora, ora costa quasi quanto un mid-range ma ha Snap 8 Elite - Il Samsung Galaxy S25 Edge è in offerta con un prezzo che cala ancora: ora lo smartphone costa quasi quanto un mid- Riporta hdblog.it

Motorola X70 Air sfida iPhone Air e Galaxy S25 Edge: tre modelli a confronto - La nuova sfida nel mondo degli smartphone ultrasottili arriva da Motorola, che con il suo X70 Air – che sarà presto disponibile a livello globale con il nome di Edge 70 – si prepara a dare filo da tor ... Segnala cellulare-magazine.it