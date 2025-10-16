Sampierdarena tubo esploso | allagamenti e traffico in tilt

Grossi disagi stamattina, giovedì 16 ottobre 2025, a Sampierdarena. Un tubo dell'acqua è letteralmente esploso intorno alle ore 8, rompendo l'asfalto e allagando via Reti all'incrocio con via Agnese, nella zona dei giardini Pavanello. La strada è stata chiusa e poi riaperta intorno alle 8:30, ma. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

