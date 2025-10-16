Sampdoria Puggioni rilancia il settore giovanile | Superato il periodo più critico degli ultimi 20 anni

Christian Puggioni, nuovo responsabile dell'Academy della Sampdoria, ha parlato attraverso i canali ufficiali della società, facendo il punto della situazione dopo i primi mesi di lavoro. Ha parlato di rilancio del settore giovanile, del lavoro svolto e di quello da svolgere per la ripartenza. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Arrivano delle buone notizie per Donati verso Virtus Entella Sampdoria - facebook.com Vai su Facebook

Sampdoria, Puggioni rilancia il settore giovanile: "Superato il periodo più critico degli ultimi 20 anni" - Il nuovo responsabile dell'Academy ha fatto il punto della situazione e tracciato gli obiettivi: "Progetto a medio- Da genovatoday.it

Puggioni: «Vogliamo fare in modo che il settore giovanile della Sampdoria torni ad essere un punto di riferimento!» - Christian Puggioni, responsabile del settore giovanile della Sampdoria, ha parlato delle prospettive di crescita dei blucerchiati In carriera per 30 volte ha difeso la porta della formazione blucerchi ... Riporta sampnews24.com

Puggioni (Resp. Academy Sampdoria): «Il nostro obiettivo è quello di fornire dei profili pronti per la prima squadra» - Christian Puggioni, responsabile del settore giovanile della Sampdoria, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla cantera dei blucerchiati e non solo Christian Puggioni ha dato vita ad un lavoro di tota ... Lo riporta sampnews24.com