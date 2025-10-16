Sampdoria Jeda | Troppe difficoltà negli ultimi anni Serve una cosa

Sampdoria, Jeda analizza il momento dei blucerchiati: «Serve stabilità, non solo risultati immediati». Ecco le parole dell'ex attaccante L'ex attaccante del Cagliari Jeda, ai microfoni di SampNews24, ha rilasciato un'intervista esclusiva in cui ha commentato la situazione della Sampdoria, impegnata nel campionato di Serie B 202526. Il brasiliano, oggi opinionista, ha espresso la sua opinione .

Jeda: «La Samp sta pagando le difficoltà societarie avute negli ultimi anni. Mi aspetto molto di più da Barak. Donati? Dico questo» – ESCLUSIVA - Jeda, ex attaccante del Cagliari, ha parlato ai nostri microfoni del momento vissuto dalla Sampdoria e di tanto altro ancora: le sue dichiarazioni Jeda, ex attaccante del Cagliari, ha parlato in esclu ...