Sampdoria, buone notizie per Donati: un recupero importante oggi dall’infermeria. Tutti gli aggiornamenti La Sampdoria può sorridere: Leonardo Benedetti è tornato ad allenarsi regolarmente con i compagni, lasciandosi alle spalle i problemi fisici che lo avevano tenuto fermo nelle ultime settimane. Una notizia importante per Massimo Donati, che sta preparando la prossima sfida di campionato. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Sampdoria, arrivano buone notizie dall’infermeria per Donati: quel giocatore è tornato in gruppo. Le ultimissime