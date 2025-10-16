Samorost 3 e Amnesia | The Bunker sono i giochi gratuiti della settimana sull’Epic Games Store

Pantareinews.com | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Epic Games Store continua la sua tradizione di regali settimanali con una doppia offerta semplicemente imperdibile. Fino a  giovedì 23 ottobre, puoi aggiungere permanentemente alla tua libreria due titoli acclamati dalla critica e dagli utenti: l’incantevole  Samorost 3  e l’angosciante  Amnesia: The Bunker. Un binomio perfetto per soddisfare due umori opposti: la voglia di esplorare mondi fantastici e il desiderio di brividi adrenalinici. 100 giochi Android a 120 FPS. Samorost 3: un viaggio onirico tra puzzle e meraviglie. Samorost 3  è il capolavoro di  Amanita Design, studio celebre per la sua arte hand-crafted e le meccaniche di gioco innovative. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

