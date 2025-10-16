Salva una bimba di 2 anni che rischia di soffocare guidata al telefono da infermiere del 118 di Parma
Attimi di paura nel pomeriggio di oggi in via dei Mille a Piacenza, per una bambina di soli due anni che ha rischiato di soffocare in mezzo alla strada. Le urla della madre della bambina, in preda al panico, hanno richiamato l’attenzione degli avventori di un bar e anche del personale del vicino. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
