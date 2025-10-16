Salute Siu lancia progetto ' Maga' su antibiotico resistenze in urologia

Lapresse.it | 16 ott 2025

Si è svolta con ampia partecipazione di clinici, rappresentanti istituzionali e società scientifiche la conferenza ‘ Antibiotico-resistenze in Urologia ‘, promossa dalla Società Italiana di Urologia (SIU). L’iniziativa ha posto al centro del dibattito nazionale un tema cruciale per la salute pubblica e la pratica clinica quotidiana: la crescente diffusione delle resistenze batteriche e la necessità di un uso razionale e consapevole degli antibiotici.?“È un’iniziativa volta a sensibilizzare non soltanto l’opinione pubblica, ma anche la comunità medica e scientifica su un tema di estrema importanza – ha spiegato Giuseppe Carrieri, presidente della Società Italiana di Urologia (SIU), a margine della conferenza stampa – Si stanno sviluppando batteri ormai resistenti a qualsiasi tipo di terapia antibiotica, e questo lega le mani a noi medici, in particolare agli urologi, nel trattamento di patologie comunissime come le cistiti nelle donne o le prostatiti negli uomini. 🔗 Leggi su Lapresse.it

