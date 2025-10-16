Salta il bonus tredicesima in Manovra niente detassazione sotto Natale

Una Manovra senza anima, è stata descritta, ma anche una Manovra senza la promessa di una tredicesima più ricca per milioni di lavoratori. La legge di Bilancio 2026 non vedrà detassazione Irpef né il bonus di fine anno che lo scorso Natale aveva portato fino a 100 euro in più ai dipendenti con redditi medio-bassi. Nel Documento programmatico di bilancio inviato a Bruxelles e nelle bozze della legge di Bilancio che stanno circolando, non si conferma quanto nei giorni scorsi era stato sperato. La mensilità aggiuntiva di dicembre sarà quella di sempre, ovvero tassata pienamente e senza agevolazioni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Salta il bonus tredicesima in Manovra, niente detassazione sotto Natale

