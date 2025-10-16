Salmo arriva al PalaSele | il 18 ottobre tappa a Eboli per il World Tour 2025

È ufficiale: Salmo sarà in concerto al PalaSele di Eboli il 18 ottobre 2025 nell’ambito del suo World Tour 2025, prodotto da Vivo Concerti e Lebonski 360. La data campana rappresenta uno dei momenti clou del nuovo tour nei palasport italiani ed europei, che seguirà l’uscita del nuovo album RANCH. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

