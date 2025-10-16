Salis incolpa i politici per la strage di Verona

L’eurodeputata Avs giustifica l’esplosione contro lo sfratto. Nel frattempo le coccolate piazze pro Pal sono sempre più violente. Per i servitori dello Stato tira una brutta aria.. La paladina delle occupazioni evoca la «lotta di classe». Ma il vicesindaco conferma che ai fratelli Ramponi erano state offerte abitazioni alternative a quella che dovevano lasciare. La Procura valuta il reato di strage.. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Salis incolpa i politici per la strage di Verona

Ilaria Salis: "Politica e capitalismo colpevoli della strage di Castel d'Azzano, negano il diritto alla casa". E il centrodestra insorge - L'europarlamentare italiana ha condiviso un evento in programma per il 16 ottobre a Strasburgo. Segnala today.it

Ilaria Salis, il post choc dopo la strage dei carabinieri. “Questione sistemica, che genera sofferenza e disagio” - Le parole di Ilaria Salis, eurodeputata di Avs, stanno facendo discutere dopo il post pubblicato su Instagram in seguito alla tragedia di Castel ... Da iltempo.it

Verona: Ronzulli (FI), 'da Salis parole indegne, giustificare strage è complicità morale' - Ilaria Salis dovrebbe vergognarsi e chiedere scusa: giustificare la strage di carabinieri a Verona, accusando di corresponsabilità ... Secondo iltempo.it