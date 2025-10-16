Il post pubblicato su Instagram dall'europarlamentare di Avs, Ilaria Salis ha scatenato una tempesta politica e sociale poche ore dopo la tragica morte di tre carabinieri a Verona. Nel messaggio, Salis ha messo in relazione l'attentato con la crescente crisi abitativa e la povertà in Italia, sottolineando come “alla radice di questi gesti disperati e terribili ci sia una questione sistemica: la negazione di un diritto fondamentale, che genera sofferenza e disagio in fasce sempre più ampie della popolazione”. L'europarlamentare ha poi aggiunto che, se la politica continuerà a non affrontare le cause profonde della crisi, “dovrà considerarsi corresponsabile, insieme a quel capitalismo che ha trasformato la casa da bene essenziale a bene speculativo, di ciò che di orribile accade”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Salis, il'ira del centrodestra per il post della vergogna: "Orrore e sconcerto"