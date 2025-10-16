Salerno ventimila euro in borse di studio e nuovi bonus sociali | l’impegno dell’Ebt Salerno per il settore turistico
L’Ente bilaterale del turismo di Salerno ( Ebt Salerno ) ha avviato una serie di iniziative concrete per sostenere lavoratori, studenti e imprese del settore turistico provinciale. Il Comitato direttivo dell’Ente ha approvato un pacchetto di misure articolato su tre linee principali: formazione, welfare e supporto alle aziende. Formazione. L’Ebt di Salerno ha siglato un protocollo di intesa con Federalberghi Salerno e il Dipartimento di Scienze economiche e statistiche dell’ Università degli Studi di Salerno (Dises). L’obiettivo è creare nuove figure professionali altamente qualificate, rispondenti alle esigenze del mercato del lavoro nel turismo. 🔗 Leggi su Zon.it
