Salerno traffico illecito di sostanze stupefacenti detenzione e cessione di sostanze stupefacenti | misure cautelari nei confronti di 39 persone

Nella giornata odierna personale del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno ha dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dal GIP del Tribunale di Salerno, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica nei confronti di 39 persone, alle quali viene contestato il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, nonché numerosi fatti di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, di diversa tipologia (cocaina, crack e hashish). In particolare, il G.I.P. ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di 18 indagati e gli arresti domiciliari per altri 21 indagati. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Salerno, traffico illecito di sostanze stupefacenti, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti: misure cautelari nei confronti di 39 persone

