Salerno smantellata rete della droga | 39 arresti
Dalle prime ore dell'alba, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno stanno dando esecuzione a una vasta operazione antidroga disposta dal GIP del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia. L'inchiesta ha portato all'emissione di 39 misure cautelari personali nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti.
