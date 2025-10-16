Salerno Pulita aderisce allo sciopero nazionale del comparto ambiente | a rischio la raccolta rifiuti
Rischio disservizi nella raccolta dei rifiuti a Salerno per l'intero turno di lavoro di domani, venerdì 17 ottobre. I lavoratori di Salerno Pulita aderiscono allo sciopero nazionale del comparto Igiene Ambientale, proclamato dalle principali organizzazioni sindacali, con possibili conseguenze su. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Altre letture consigliate
Effetto De Luca, spazzatrice di Salerno Pulita subito in azione a piazzetta Bolognini - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero a Salerno, bloccato l'ingresso del porto all'urlo “Palestina Libera” - Un fiume di persone sta bloccando da questa mattina alle nove l’ingresso del porto commerciale di Salerno dal varco Ponente al grido di Palestina libera. Segnala ilmattino.it