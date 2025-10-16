Salerno non ha bisogno di passerelle ma di una visione | partiti e associazioni contro il blitz di De Luca
Il blitz in piazza Bolognini, guidato personalmente da Vincenzo De Luca, non è un atto di governo, è l’ennesima scena di una recita che va avanti da trent’anni: dall’amministrazione De Luca a quella di Enzo Napoli. Chi oggi arriva con le telecamere, per rimproverare ile cittadin? o controllare. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
