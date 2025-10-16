Salerno Incontri | domani alla Sala Pasolini la compagnia di danza Zerogrammi presenta Thyestes e Amelia
Domani, venerdì 17 ottobre 2025, alle ore 21.00, alla Sala Pasolini a Salerno nell’ambito della rassegna “Incontri”, organizzata dall’Associazione Campania Danza con la direzione artistica di Antonella Iannone, ci sarà la doppia coreografia della compagnia Zerogrammi. Si parte con “Thyestes” di Stefano Mazzotta, ispirata al Tieste di Seneca: una danza che attraversa il cuore oscuro del mito, restituendone la forza tragica fatta di vendetta, fratricidio, carne e potere, in una partitura di gesti, vuoti e silenzi. A seguire, “Amelia” di Priscilla Pizziol ed Edoardo Sgambato, “un elogio alla fragilità” – spiega la stessa Pizziol – “un invito a immergersi nella dimensione del ricordo e ad accogliere il senso di vuoto che la perdita lascia dietro di sé”. 🔗 Leggi su Zon.it
