Salerno espulso cittadino marocchino | la Polizia esegue il rimpatrio
Un cittadino marocchino è stato espulso dal territorio nazionale perché privo dei requisiti per permanere in Italia. La Polizia di Stato di Salerno ha eseguito oggi il provvedimento di rimpatrio, convalidato dal Giudice di Pace, accompagnando l'uomo all'aeroporto internazionale di Roma Fiumicino. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
