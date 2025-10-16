Salerno esecuzione di ordinanze misure cautelari personali | 18 indagati in carcere e 21 agli arresti domiciliari
Dalle prime ore dell’alba, personale del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno sta eseguendo un’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, che dispone l’applicazione di diverse misure cautelari personali a carico di diversi soggetti indagati, a vario titolo per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Per la precisione si tratta di 39 persone, alle quali viene contestato il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, nonché numerosi fatti di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, di diversa tipologia ( cocaina, crack e hashish ). 🔗 Leggi su Zon.it
