Salerno Eduardo De Crescenzo incanta il Premio Charlot | al Teatro Verdi va in scena Essenze Jazz

Venerdì 17 ottobre – ore 21:00 – VI serata del Premio CharlotTeatro Verdi di Salerno. Sarà Eduardo De Crescenzo il protagonista della sesta serata del Premio Charlot, in programma venerdì 17 ottobre alle ore 21:00 al Teatro Verdi di Salerno. Un evento attesissimo, che ha già fatto registrare il tutto esaurito con accesso riservato esclusivamente su invito. In scenaEssenze Jazz”, più che un titolo, una dichiarazione d’identità: è così che De Crescenzo ama definire oggi la sua musica, frutto maturo di una lunga ricerca artistica, personale e appassionata. Il concerto si trasforma così in un racconto intimo e potente, una biografia musicale che attraversa il suo repertorio e le mille influenze che ne hanno plasmato la voce, lo stile e l’anima. 🔗 Leggi su Zon.it

