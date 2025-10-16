Salerno celebra il panettone d’autore il 29 e 30 novembre 2025
Salerno si prepara a ritrovare il gusto dell’eccellenza: il 29 e 30 novembre 2025 la terza edizione di Panettone d’Artista approda alla Stazione Marittima, per celebrare il panettone artigianale e la pasticceria d’autore del Sud. Date e luogo Sabato 29 e domenica 30 novembre 2025, le sale della Stazione Marittima di Salerno ospiteranno la terza . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Argomenti simili trattati di recente
Il 25 e 26 ottobre 2025 nel centro storico di Castelcivita, in provincia di Salerno, si celebra la XIV edizione della Festa della Patata di Montagna, il rinomato ortaggio che sarà protagonista delle svariate prelibatezze sfornate nel corso della sagra. L’ingresso è li - facebook.com Vai su Facebook
Torna il Panettone d’Artista, 29-30 novembre Stazione Marittima - Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna a Salerno “Panettone d’Artista”, il festival che celebra il panettone artigianale e le eccellenze della ... Lo riporta gazzettadisalerno.it
Panettone d'artista da record, a Salerno 2500 prodotti venduti - Si è conclusa con un bilancio positivo la seconda edizione del Panettone d'Artista, organizzata da Erre Erre Eventi nella Stazione Marittima di Salerno: oltre 5. Come scrive ansa.it