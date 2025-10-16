Salerno celebra il panettone d’autore il 29 e 30 novembre 2025

Salerno si prepara a ritrovare il gusto dell’eccellenza: il 29 e 30 novembre 2025 la terza edizione di Panettone d’Artista approda alla Stazione Marittima, per celebrare il panettone artigianale e la pasticceria d’autore del Sud. Date e luogo Sabato 29 e domenica 30 novembre 2025, le sale della Stazione Marittima di Salerno ospiteranno la terza . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

