Salerno Carmine Mari protagonista del #Fuorifestival di Salerno Letteratura

Nuovo appuntamento con il #Fuorifestival di Salerno Letteratura. Il 22 ottobre alle ore 19, negli spazi del Circolo Canottieri Irno di via Porto 41, si terrà un incontro con Carmine Mari, autore di Morte sulla Joannis (Homo Scrivens). A introdurre l’incontro ci saranno Giovanni Ricco, presidente del Circolo, e Marianna Amendola, responsabile cultura Circolo Canottieri Irno. Modera Daria Limatola, presidente dell’associazione Duna di Sale. IL LIBRO. Salerno, novembre 1911. Mentre un’Europa sempre più armata e turbolenta scivola verso la Prima Guerra mondiale, la nave Joannis, diretta in Russia, ripara nel porto di Salerno a causa del maltempo. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Salerno, Carmine Mari protagonista del #Fuorifestival di Salerno Letteratura

