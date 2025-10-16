Salerno Aritmie del cuore | al via la mostra di Emma Trasi

"Aritmie del cuore" è il titolo della personale di Emma Trasi che sarà inaugurata venerdì 17 ottobre 2025 alle ore 19.30 presso il teatro della parrocchia Maria SS. del Rosario di Pompei in Mariconda, a Salerno. Emma Trasi opera con la tecnica del puntinismo, che richiede un lungo lavoro, sapienza tecnica e precisione millimetrica. Milioni di puntini, tracciati con le matite, danno luogo a forme, spaziature, gradazioni di grigio, zone bianche e nere, partiture cromatiche. Ne è un esempio iconico l'opera dedicata a Madre Teresa. La suora proclamata santa per la sua carità abbraccia un bambino, povero e indifeso.

