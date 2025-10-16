Salerno | 39 persone denunciate per associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti

Nella giornata odierna personale del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Salerno ha dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dal GIP del Tribunale di Salerno, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it © Cilentoreporter.it - Salerno: 39 persone denunciate per associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti

