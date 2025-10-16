Sacrifice | nuovo inno dei Worlds 2025 un omaggio ai nomi storici

Riot Games ha pubblicato Sacrifice, il nuovo inno ufficiale dei Worlds 2025, realizzato in collaborazione con la superstar internazionale G.E.M., per celebrare i 15 anni del Campionato Mondiale di League of Legends. Il brano e il video rendono omaggio alla dedizione, alla passione e ai sacrifici che accompagnano ogni percorso verso la vittoria. I più attenti di voi sicuramente avranno notato anche l’omaggio a Maciej “ Shushei ” Ratuszniaknel finale del video, storico giocatore di League of Legends che ha militato nei Fnatic e nei Pulse Esport, purtroppo venuto a mancare nell’aprile di quest’anno. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Sacrifice: nuovo inno dei Worlds 2025, un omaggio ai nomi storici

