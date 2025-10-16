Sabotaggio gasdotto Nord Stream 1 e 2 annullata estradizione in Germania dell' ucraino arrestato in Italia | Errore nella qualificazione del reato
La Cassazione ha accolto uno dei motivi di ricorso presentati dal difensore di Serhii Kuznietsov, avvocato Nicola Canestrini, relativo alla qualificazione giuridica dei fatti nel mandato di arresto europeo. Processo da rifare dunque in merito all'ucraino, che attende di conoscere il suo destino. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
News recenti che potrebbero piacerti
Sabotaggio del gasdotto Nord Stream, arrestato in Polonia un ucraino. L’uomo è ricercato in base a un mandato di arresto europeo emesso dalla magistratura tedesca. Ad agosto un altro cittadino ucraino, era stato arrestato a Rimini con l'accusa di aver preso - facebook.com Vai su Facebook
L'uomo è stato fermato in Polonia: la Germania chiede la sua estradizione, in quanto accusato di esser coinvolto nel sabotaggio al gasdotto russo che portò alla crisi dei prezzi - X Vai su X
Sabotaggio Nord Stream, annullata l'estradizione di Kuznietsov - La Cassazione stoppa il provvedimento della Corte d'Appello sulla consegna alla Germania. Lo riporta rainews.it
Chi ha sabotato i gasdotti Nord Stream? - Il Nord Stream 2 è il gasdotto offshore più lungo del mondo. Da startmag.it
Nord Stream, secondo arresto in Polonia per il sabotaggio del gasdotto - Si tratta di un cittadino ucraino ricercato dalle autorità tedesche perché sospettato di aver partecipato all'azione ... Si legge su tg24.sky.it