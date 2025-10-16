Sabotaggio gasdotto Nord Stream 1 e 2 annullata estradizione in Germania dell' ucraino arrestato in Italia | Errore nella qualificazione del reato

Ilgiornaleditalia.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cassazione ha accolto uno dei motivi di ricorso presentati dal difensore di Serhii Kuznietsov, avvocato Nicola Canestrini, relativo alla qualificazione giuridica dei fatti nel mandato di arresto europeo. Processo da rifare dunque in merito all'ucraino, che attende di conoscere il suo destino. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

