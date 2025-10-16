Sabbia l’impatto delle estrazioni è devastante
Siamo totalmente dipendenti dalla sabbia. Serve per costruire case, infrastrutture, vetro e microchips, e viene utilizzata nel fracking e in mille altre attività industriali; ma una buona parte finisce nelle . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Argomenti simili trattati di recente
Ha ripreso a girare una foto di frammenti di vetro levigati dal mare, ma spacciati per sabbia vista al microscopio. Ovviamente la gente condivide, arricchendo il tutto con commenti estasiati. Una foto che, tuttalpiù, potrebbe mostrare l'impatto dell'essere umano a - facebook.com Vai su Facebook
Rispunta il ddl Smartphone, nuova sabbia negli ingranaggi della giustizia partorito dal forzista Zanettin. Per il procuratore Melillo avrà “un impatto disastroso" nella lotta alla mafia - X Vai su X