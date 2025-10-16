sabato a terranuova una grande festa per celebrare la dinastia del ciclismo per eccellenza i mealli

Arezzo, 16 ottobre 2025 – Si deve a Graziano Capanni, in particolare, e ad altri appassionati, il grande evento di sabato presso il circolo Arci della Penna di Terranuova Bracciolini: una manifestazione con tanto di pranzo, durante la quale saranno ricordati i Mealli, la celebre dinastia di Malva che tanto ha dato al nostro ciclismo, sia nelle vesti di campioni del pedale che come organizzatori. Dal grande Bruno Mealli, campione d’Italia, maglia rosa e nazionale azzurro (1937-2023), al capostipite Adalino, classe 1910 e quarto classificato al Giro d’Italia 1936, nonché padre dell’ex professionista Moreno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

