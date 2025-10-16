Sabatini | Su Camarda sono rimasto un po’ adombrato stizzito deluso quando …
Il giornalista Sandro Sabatini è stato ospite del canale 'YouTube' di Carlo Pellegatti parlando anche del Milan e di Camarda. Ecco il suo pensiero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche questi approfondimenti
#Sabatini non ha dubbi: «Esposito molto più forte di Camarda» - X Vai su X
Il derby tra Pio Esposito e Francesco Camarda continua anche fuori dal campo Entrambi al primo gol in Serie A, hanno acceso un dibattito destinato a ripetersi in futuro Al podcast "Numer1", Sandro Sabatini non ha avuto dubbi e senza pensarci due vo - facebook.com Vai su Facebook
Sabatini: “Su Pio vedo qualcosa di veramente promettente, su Camarda invece qualcosa meno” - Nell'ultimo video sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, il giornalista di fede rossonera ha intervistato Sandro Sabatini in merito ai temi più attuali che riguardano la squadra ... Da milannews.it
Sabatini: "Esposito o Camarda? Ecco chi è il più forte" - Entrambi godono della stima degli addetti ai lavori, che li accostano a grandi del passato: Vieri pe ... Lo riporta pianetalecce.it
Sabatini sicuro: “Esposito-Camarda, non c’è paragone!”. Zazzaroni: “Per me è più forte…” - Al tavolo del podcast "Numer1" si parla del confronto tra Francesco Pio Esposito e Francesco Camarda, entrambi al primo gol in Serie A ... Scrive msn.com