Sabatini | Su Camarda sono rimasto un po’ adombrato stizzito deluso quando …

Pianetamilan.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giornalista Sandro Sabatini è stato ospite del canale 'YouTube' di Carlo Pellegatti parlando anche del Milan e di Camarda. Ecco il suo pensiero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

sabatini su camarda sono rimasto un po8217 adombrato stizzito deluso quando 8230

© Pianetamilan.it - Sabatini: “Su Camarda sono rimasto un po’ adombrato, stizzito, deluso, quando …”

Leggi anche questi approfondimenti

sabatini camarda sono rimastoSabatini: “Su Pio vedo qualcosa di veramente promettente, su Camarda invece qualcosa meno” - Nell'ultimo video sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, il giornalista di fede rossonera ha intervistato Sandro Sabatini in merito ai temi più attuali che riguardano la squadra ... Da milannews.it

sabatini camarda sono rimastoSabatini: "Esposito o Camarda? Ecco chi è il più forte" - Entrambi godono della stima degli addetti ai lavori, che li accostano a grandi del passato: Vieri pe ... Lo riporta pianetalecce.it

Sabatini sicuro: “Esposito-Camarda, non c’è paragone!”. Zazzaroni: “Per me è più forte…” - Al tavolo del podcast "Numer1" si parla del confronto tra Francesco Pio Esposito e Francesco Camarda, entrambi al primo gol in Serie A ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sabatini Camarda Sono Rimasto